МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник растут на 2% на общем подъеме рисковых настроений на мировых фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.09 мск британский индекс FTSE 100 рос на 2,15%, до 6195 пунктов, французский CAC 40 — на 1,61%, до 4893,23 пункта, немецкий DAX — на 1,91%, до 12139,25 пункта.

Европейские инвесторы во вторник отдают предпочтение рисковым активам, таким как акции, следуя общему оптимизму на фондовых рынках. Поводом для оптимизма послужило заявление Федеральной резервной системы (ФРС) США о планах покупок "диверсифицированного портфеля корпоративных облигаций". Как сообщил регулятор, программа призвана поддержать ликвидность рынка и обеспечить доступность кредитов для крупных работодателей.

"В то время как опасения второй волны коронавируса отошли в сторону, инвесторы видят, что экономика возвращается к допандемическим (уровням), и наслаждаются непостижимо большими глобальными стимулами, которые в конечном итоге найдут свой путь во все мыслимые ликвидные активы", — сказал агентству Рейтер аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes).

Кроме того, участники рынка обратили внимание на макростатистику. Безработица в Великобритании в феврале-апреле 2020 года неожиданно сохранилась на уровне января-марта в 3,9%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидающих роста показателя до 4,7%.