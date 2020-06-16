МОСКВА, 16 июня — Dow Jones. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня резко повышаются. Инвесторы ждут публикации данных, которые покажут, как изменились потребительские расходы в мае, когда в некоторых штатах начали смягчать карантин.

Фьючерсы на S&P 500 поднялись на 1,2%. Вероятно, американским фондовым индексам удастся завершить в плюсе третью сессию подряд. Панъевропейский Stoxx Europe 600 тем временем поднялся на 2,4%.

Министерство торговли США опубликует данные по розничным продажам в 12.30 по Гринвичу. В марте и апреле был зафиксирован рекордный спад, но в мае продажи, вероятно, выросли. Их повышение станет очередным сигналом о том, что худшие экономические последствия пандемии уже позади и американские домохозяйства возобновили покупки даже быстрее, чем ожидалось.

"Если окажется, что нижняя точка пройдена и показатели постепенно восстанавливаются, мы получим подтверждение своего прогноза на вторую половину года, – комментирует Люк Филип, директор SYZ Private Banking по банковским инструментам для состоятельных клиентов. – Мы пристально следим за всеми показателями потребления. На наш взгляд, именно потребление станет основным источником восстановления".

В 14.00 по Гринвичу состоится выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед конгрессом.

По словам Джеро Юнга, главного экономиста Mirabaud Asset Management, инвесторов интересует "изменит ли Пауэлл свою ощутимо пессимистичную риторику" и намекнет ли на очередные программы выкупа активов. В понедельник ФРС объявила, что начнет прямые покупки корпоративных облигаций на вторичном рынке.

Доходность 10-летних американских гособлигаций, которые считаются защитным активом, повысилась с вчерашних 0,701% до 0,743%.

Очередным фактором поддержки для рынков стало сообщение агентства Bloomberg News о том, что администрация Дональда Трампа готовит законопроект о расходах в размере почти 1 трлн долларов на инфраструктуру.

"Если правительство потратит 1 трлн долларов на инфраструктуру, экономика явно ощутит прилив сил, – отмечает директор Invesco по анализу распределения активов Пол Джексон. – А куда экономика, туда и прибыль корпоративного сектора".

В Азии южнокорейский Kospi Composite набрал 5,3%, японский Nikkei 225 – 4,9%. Фондовые индексы Гонконгской и Шанхайской бирж также выросли. Американские индексы вчера резко развернулись после первоначального падения и завершили торги с уверенным ростом.

"Сочетание денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики правительств различных стран, в том числе в США и Европе, поддерживает фондовые рынки", – отметил Франк Бензимра, директор Societe Generale по фондовой стратегии в Азии.

Различные новостные агентства, включая Reuters и South China Morning Post, сообщили, что госсекретарь США Майк Помпео в среду встретится с министром иностранных дел КНР Яном Цзечи на Гавайях.

Как сказал Кен Чэун, старший валютный аналитик по Азии в Mizuho Bank, если встреча состоится, она станет первой с январского подписания торгового соглашения "первой фазы". Это покажет, что США сделали выбор в пользу урегулирования споров с Китаем через диалог, а не переход к агрессивным действиям.

Авторы Joanne Chiu, joanne.chiu@wsj.com, Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz (Конец)

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