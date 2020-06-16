МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Стоимость доллара не показывает единой динамики к евро во вторник днем, рынки оценивают меры Федеральной резервной системы (ФРС) США по поддержке экономики на фоне рисков второй волны заражений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.52 мск курс евро к доллару снижался до 1,1312 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1322 доллара за евро, ранее в ходе торгов показатель рос. Курс доллара к иене рос до 107,34 иены со 107,31 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,06%, до 96,65 пункта.

На валютном рынке не наблюдается определенной динамики после сообщения Федрезерва. Ранее регулятор заявил о планах покупок "диверсифицированного портфеля корпоративных облигаций". Как сообщил центробанк, программа призвана поддержать ликвидность рынка и обеспечить доступность кредитов для крупных работодателей.

Рынки также оценивают данные статистики. Инфляция в Германии в мае в годовом выражении, по окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), замедлилась до 0,6% против 0,9% в апреле, что соответствует прогнозам.

Безработица в Великобритании в феврале-апреле при этом неожиданно сохранилась на уровне января-марта в 3,9%, хотя эксперты ожидали роста индикатора до 4,7%. Доверие инвесторов к экономике Германии в июне выросло до 63,4 пункта с 51 пункта в мае, сообщил Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Аналитики ждали роста только до 60 пунктов.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса, ранее опасения второй волны заражений сдержали спрос на рисковые активы, что привело к падению фондовых рынков и нефтяных цен. Как сообщил университет Джонса Хопкинса, почти 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки. Общее число зараженных коронавирусом во всем мире, по информации университета Хопкинса, превышает восемь миллионов.