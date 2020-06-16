МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы значительно растут во вторник, в том числе на Dow Jones — более чем на 3%, на фоне заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о поддержке экономики страны в свете рисков "второй волны" заражений коронавирусом и на данных о восстановлении розничных продаж в Штатах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.38 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) подскакивал на 3,22%, до 26501 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,87%, до 9972,62 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,49%, до 3138,38 пункта.

Инвесторы обратили внимание на намерение ФРС купить "диверсифицированный портфель корпоративных облигаций". Как сообщил регулятор, программа призвана поддержать ликвидность рынка и обеспечить доступность кредитов для крупных работодателей.

В то же время участники торгов оценивают данные о розничных продажах в США. Показатель в мае подскочил в месячном выражении на 17,7%, компенсировав тем самым рекордное падение апреля. Первоначальное падение объема розничных продаж в США в апреле составило 16,4%, но было пересмотрено до 14,7%.

Позднее в ходе торгов также будет обнародована статистика промышленного производства в США в мае. Ожидается, что оно выросло на 2,9% в месячном выражении после падения на 11,2% в апреле.