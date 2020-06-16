МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций прервал четырехдневное снижение и растет вслед за нефтью и рублем на волне оптимизма на зарубежных площадках, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.38 мск рос на 2,04%, до 2774,59 пункта, индекс РТС — на 3,39%, до 1263,04 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 34 копейки — до 69,24 рубля, курс евро — на 41 копейку – до 78,31 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 3,3% — до 41,03 доллара за баррель.

"Российский рынок реагирует на внешнюю ситуацию. В ФРС решили расширить охват программой финансирования корпоративного долга, что помогло американскому рынку немного забыть о рисках второй волны COVID-19. Кроме того, Международное энергетическое агентство немного улучшило прогноз спроса в текущем году —на 500 тысяч баррелей, до 91,7 миллиона баррелей в сутки. Это позитивно сказалось на котировках нефти, а через них на рубле и акциях нефтегазового сектора", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП) обновили исторический максимум, подскочив в начале торгов на 36,7% — до 12,48 рубля на новостях о дивидендах. К текущему моменту акции компании растут на 20,74%.

Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", растут на 5,44%.

Также в лидерах роста – акции "Русгидро" (4,84%), "МРСК Волги" (4,49%), ЛСР (3,65%), акции банка "Санкт-Петербург" (3,6%), депозитарные расписки "Ленты" (3,45%), а также акции "Норникеля" (3,43%), "Лукойла" (3,1%), "Аэрофлота" (3,01%), АФК "Системы" (2,91%) и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (2,58%).

Среди лидеров снижения – акции ОВК (-1,12%), "Акрона" (-1,11%), депозитарные расписки X5 (-0,28%), акции ТМК (-0,23%) и акции "Магнита" (-0,19%).

ПРОГНОЗЫ

РТС растет на уровне индексов стран Европы, прибавляя более 2%, отмечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

"Рынок успешно преодолел отметку 1250 пунктов по индексу РТС снизу вверх и сохраняет запас хода до 1270 пунктов, которые могут реализоваться в течение этой сессии. Однако также не стоит исключать нового всплеска волатильности", — полагает он.

Повлиять на дальнейшую динамику всех рынков способен блок статистики по экономике США и ЕС, публикуемой сегодня и завтра, также отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер". Если ожидания быстрого восстановления ключевых экономик будут опровергаться поступающими данными, это может вызвать еще одну волну снижения рисковых активов, обращает внимание он.