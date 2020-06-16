МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Московская биржа до конца лета запустит торги в рублях 25-30 наиболее ликвидными акциями из индекса S&P 500 и до конца года доведет это количество до 50, сообщил на онлайн-брифинге, посвящённом новациям фондового рынка, директор департамента рынка акций биржи Борис Блохин.

"Мы планируем в конце лета реализовать первый этап – это допуск к торгам акций иностранных эмитентов. Мы планируем до конца этого года допустить к торгам 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных эмитентов. Это будут акции, пользующиеся максимальным спросом — акции американских компаний, входящих в индекс S&P 500", — сказал он.

"Этот допуск мы планируем осуществить в два этапа: соответственно, в конце лета это будет первый этап, 25-30 бумаг, и впоследствии до конца года мы доведем данный список до 50", — уточнил Блохин.

По его словам, эти акции будут торговаться в рублях, с учётом международного опыта, поскольку подавляющее большинство бирж в мире, которые осуществляют торги иностранными акциями, проводят торги в национальной валюте.

"Здесь, по нашему мнению, это будет удобно нашим конечным клиентам. Во-первых, им не надо будет тратить дополнительные ресурсы на конвертацию валюты, потому что большинство клиентов все-таки имеют рубли как основную валюту своих инвестиций. И, безусловно, в рамках единого счета на Московской бирже клиент сможет покупать разные инструменты: и российские инструменты, и иностранные инструменты", — пояснил Блохин.

Московская биржа также с 22 июня запустит вечернюю торговую сессию. Вечерние торги будут проходить с 19.00 до 23.50 мск. Соответственно, иностранные ценные бумаги будут торговаться как в дневную, так и в вечернюю торговые сессии. Также, по словам Блохина, в рамках запуска торгов акциями иностранных эмитентов в настоящее время уже подготовлена маркетмейкерская программа, и помимо российских большую заинтересованность в участии в этом проекте высказывают и иностранные участники, по сути, глобальные провайдеры ликвидности.

При этом биржа не ограничивается допуском к торгам 50 акций иностранных эмитентов и будет и дальше расширять этот список, отметил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления Московской биржи Игорь Марич. "Сейчас мы говорим про первую порцию, но дальше, по мере того, как мы будем видеть интерес клиентов и будем готовы добавлять бумаги, будем это активно делать", — заключил он.