МОСКВА, 16 июня — Dow Jones. Фьючерсы на золото во вторник снова оказались под давлением на фоне данных США по розничным продажам в мае, оказавшихся лучше прогнозов. Эти данные привели к повышению спроса на рискованные активы.

Между тем сообщения о возможности лечения заболевания, возникающего в результате коронавируса, с помощью стероидов также поддержали рискованные активы.

Розничные продажи в США в мае выросли на 17,7%, согласно данным правительства, тогда как экономисты, опрошенные MarketWatch, предполагали рост лишь на 8,5%. Такие данные означают, что американские ритейлеры начинаются восстанавливаться на фоне постепенного снятия карантинных ограничений. В два предыдущих месяца розничные продажи демонстрировали резкое снижение на фоне пандемии.

“Золото… почти не менялось в цене, однако оно снизилось с максимумов, достигнутых до публикации намного лучших, чем ожидалось, майских данных по розничным продажам в США”, – сообщил Джим Викофф, аналитик Kitco.com.

Августовские фьючерсы на золото на COMEX недавно торговались почти без изменений, около 1727 долларов за тройскую унцию после снижения в понедельник на 0,6%. Котировки фьючерсов на золото уже примерно два месяца держатся в диапазоне 1670-1770 долларов, несмотря на резкое ослабление доллара против других основных валют.

Июльские фьючерсы на серебро выросли в цене примерно на 1,9% после снижения в понедельник на 0,5%.

Цены на драгоценные металлы, вероятно, получили также определенную поддержку на фоне сообщений о том, что Северная Корея взорвала офис межкорейской связи на западе от приграничного города Кэсон. Данное обстоятельство, возможно, указывает на эскалацию напряженности между Южной и Северной Кореей.

— Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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