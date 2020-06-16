МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник растут на 2-3% по основным индексам после данных о рекордном росте розничных продаж в США в месячном выражении, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.21 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) подскакивал на 3,02%, до 26541,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,25%, до 9944,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,61%, до 3146,77 пункта.

По данным министерства торговли США, розничные продажи в стране в мае подскочили на 17,7% по сравнению с апрелем. Такая динамика стала рекордной.

Оптимизм на рынках сохраняют также планы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее регулятор заявил о будущих покупках "диверсифицированного портфеля корпоративных облигаций" для поддержки ликвидности рынка и обеспечения доступности кредитов для крупных работодателей.

Кроме того, мировые цены на нефть ускорили рост до 5%. В результате энергетические компании становятся локомотивом американского фондового рынка, так, бумаги Schlumberger дорожают на 4,8%, Chevron — на 4%, Exxon Mobil — на 3,9%.