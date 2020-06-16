МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Курс доллара уверенно поднимается к другим основным мировым валютам после выхода данных о рекордном росте розничных продаж в США в мае по сравнению с апрелем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.43 мск курс евро к доллару снижался до 1,1243 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1322 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 107,39 иены со 107,31 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,32%, до 97,01 пункта.

Ранее во вторник министерство торговли США сообщило, что объем розничных продаж в стране в мае подскочил на рекордные 17,7% по сравнению с апрелем.

Инвесторы и спекулянты отреагировали и на планы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее регулятор заявил о будущих покупках диверсифицированного портфеля корпоративных облигаций для поддержки ликвидности рынка и обеспечения доступности кредитов для крупных работодателей.

Кроме того, несколькими минутами ранее Федрезерв сообщил, что объем промышленного производства в США в мае, после апрельского обвала на 12,5%, поднялся в месячном выражении на 1,4%, хотя при этом экспертами ожидалось более выраженное восстановление, на 2,9%.