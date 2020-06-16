МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти во вторник вечером на фоне анонсированных Федеральной резервной системой (ФРС) США новых мерах поддержки экономики, которые могут добавить ликвидности в том числе на рынках драгметаллов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.07 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,65%, или на 11,15 доллара, до 1738,5 доллара за тройскую унцию, июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,43%, до 17,648 доллара за унцию

Трейдеры продолжают отыгрывать вчерашнее заявление ФРС о намерении купить диверсифицированный портфель корпоративных облигаций для поддержки ликвидности рынка и обеспечения доступности кредитов для крупных работодателей. Это может добавить свежих денег и на рынке золота, ожидают эксперты.

"Массовое увеличение ликвидности не только ФРС, но и другими центральными банками, вливающими много денег на рынок, помогают золоту", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commerzbank Даниэля Бриземанна.

В то же время инвесторы продолжают оценивать риски возникновения "второй волны" заражения коронавирусом, поскольку это может вызвать новые ограничительные меры и стимулировать дополнительный спрос на активы-"убежища", в том числе золото. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, резкий рост числа новых инфицированных наблюдается в Латинской Америке, США и ​​Китае.