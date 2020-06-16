МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник закрылись ростом в районе 3% под влиянием общего рыночного оптимизма после выхода данных о рекордном росте розничных продаж в США, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 2,97%, до 6244,8 пункта, французский CAC 40 — на 2,84%, до 4952,46 пункта, немецкий DAX — на 3,27%, до 12300,55 пункта.

Объем розничных продаж в Штатах в мае подскочил на рекордные 17,7% по сравнению с апрелем. Кроме того, настроения инвесторов поддержало намерение Федеральной резервной системы (ФРС) США сформировать на своём балансе диверсифицированный портфель корпоративных облигаций для поддержки ликвидности рынка и обеспечения доступности кредитов для крупных работодателей страны.

В результате в том числе и доллар укрепился, в том числе к евро. Курс евро показывал снижение к доллару до 0,8%, а более дешевая национальная валюта поддерживает стоимость акций компаний-экспортеров, поскольку это увеличивает их относительный доход.

Поддержал торги и скачок нефтяных цен на фоне ожиданий роста спроса на сырье. Ранее во вторник удорожание нефти достигало 5%. И, в частности, акции британской BP подорожали на 1,8%, французской Total — на 3,3%.