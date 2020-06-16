МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ вернулся к росту по основным индексам на фоне разворота вверх западных площадок и нефтяных цен после снижения в течение четырех сессий подряд, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов вырос на 1,08%, до 2748,3 пункта, индекс РТС — на 1,73%, до 1242,72 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.52 мск рос на 12 копеек — до 69,7 рубля, курс евро снижался на 24 копейки – 78,48 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,91% — до 40,08 доллара за баррель.

Европейские индексы закрылись ростом на 2,84-3,27%, американские индексы растут на 1,78-2,07%.