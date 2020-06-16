МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, подешевели лишь расписки "Магнита", свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,9%, до 5,32 доллара, "Новатэка" — на 3,12%, до 155,1 доллара, "Лукойла" — на 3,08%, до 77,6 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,04%, до 5,61 доллара, "Газпром нефти" — на 2,02%, до 25,3 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 2,94%, до 28 долларов. Расписки "Северстали" подорожали на 0,64%, до 12,58 доллара, НЛМК — на 2,39%, до 19,25 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 1,38%, до 1,03 доллара, Сбербанка — на 1,06%, до 11,93 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 5,04%, до 18,74 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 3,12%, до 4,79 доллара, цена бумаг "Магнита" уменьшилась на 0,87%, до 12,47 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 0,62%, до 2,42 доллара.