МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций вернулся к росту, после четырех дней падения, на фоне оптимизма на зарубежных фондовых площадках и в нефтяных котировках, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи закрытию торгов вырос на 1,08%, до 2748,3 пункта, индекс РТС — на 1,73%, до 1242,72 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.32 мск растёт на 7 копеек, до 69,65 рубля, курс евро — снижается на 26 копеек, до 78,46 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,7%, до 40,4 доллара за баррель.

"Во вторник российский фондовый рынок восстанавливал позиции на улучшении внешнего фона. Поддержку нашим акциям оказала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше 40 долларов и предпринимает попытки закрепиться над ним. Плюс к этому активно растут западные площадки, что также способствует покупкам в наших бумагах", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП) обновили исторический максимум, подскочив в начале торгов на 36,7%, до 12,48 рубля, на новостях о рекомендуемых дивидендах за прошлый год в 1,35 рубля на акцию. К закрытию торгов акции компании подорожали на 21,29%.

Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросли в цене на 5,02%.

Также в лидерах роста – акции "Русгидро" (+5,63%), ЛСР (+3,68%), АФК "Система" (+2,83%), акции банка "Санкт-Петербург" (+2,62%), "Лукойла" (+2,43%), а компании "Энел Россия" (+2,43%), ПИКа (+2,32%), "Аэрофлота" (+2,24%), "Норникеля" (+2,17%), "МРСК Волги" (+2,04%).

Среди лидеров снижения котировок – акции "Акрона" (-2,15%), "Полюса" (-1,66%), ММК (-1,55%), "Детского мира" (-1,33%), "Магнита" (-0,89%), а также акции ОВК (-0,62%), префы "Татнефти" (-0,55%) и депозитарные расписки X5 (-0,39%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов хотя и остались в плюсе ввиду сохранения оптимистичных настроений за рубежом, но отступили от дневных максимумов, обращает внимание Елена Кожухова из "Велес Капитала". Такая динамика российских основных индексов предупреждает о сохранении неуверенности на рынке и преждевременности масштабных покупок, считает она. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2800 пунктов, добавляет эксперт.

В середине недели рынки могут сохранить позитивный импульс, хотя сохранение тревожности в связи с "вирусным" фактором может сдерживать покупки, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Для российского рынка традиционно будет важным поведение нефтяных цен. В ближайшие сутки данные по запасам сырья в США опубликуют API и EIA. Кроме того, завтра выйдет ежемесячный отчет ОПЕК. Из важной статистики среды также отметим число выданных разрешений на строительство в мае в Штатах", — указывает Бахтин.

По его оценкам, в среду индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2730-2815 пунктов.