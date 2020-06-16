МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Соотношение объемов торгов в основную и вечернюю сессию на рынке акций Московской биржи будет сопоставимо с ситуацией на других рынках и площадках, заявил на онлайн-брифинге, посвящённом новациям фондового рынка, директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин.

"Доля торгов в послеторговые часы на европейских биржах, на американских биржах достигает от 8 до 15%. Здесь также могу привести в пример наши рынки: срочный рынок и валютный рынок. На срочном рынке в текущий момент 19% объема торгов проходит в вечернюю торговую сессию, на валютном – 8%. Мы ожидаем, что цифры будут сопоставимыми, и ожидаем, что ликвидность будет", — сказал он.

Аукцион закрытия и определение цены закрытия будет производиться так же, как и сейчас – в этом плане ничего не изменится, уточнил Блохин. "Для групп клиентов, таких как институциональные инвесторы, это крайне важно, поэтому мы ничего не меняем", — добавил он.

На текущий момент аукцион закрытия и определение цены закрытия на рынке акций Московской биржи происходит в 18.50 мск. С 22 июня биржа собирается запустить вечернюю торговую сессию для этого рынка. На начальном этапе станут доступны 25 наиболее ликвидных акций из состава индекса Мосбиржи, до конца года в список торгуемых инструментов войдут все акции из индекса Мосбиржи (38 акций). Вечерняя сессия будет проводиться в основном режиме Т+2, будут доступны переговорные сделки с центральным контрагентом и режим неполных лотов.

Также биржа рассматривает возможность допуска к торгам в вечернюю торговую сессию биржевых фондов (ETF и БПИФов), торгуемых на основной торговой сессии, и иностранных ценных бумаг, запуск торгов которыми запланирован на это лето.