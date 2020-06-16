МОСКВА, 16 июн /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля во вторник вечером мало меняется по отношению к доллару и растет к евро на фоне цены на нефть, закрепившейся выше 40 долларов за баррель по марке Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.41 мск вторника растёт на 5 копеек, до 69,63 рубля, курс евро — снижается на 33 копейки, до 78,39 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent в то же время поднимается на 1,4%, до 40,3 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОТЫГРАЛ ДНЕВНЫЕ ПОТЕРИ

Во второй половине торгов вторника нефтяные котировки Brent усилили рост и поднимались в моменте до 41,65 доллара за баррель. Это позволило рублю не только перейти к укреплению против доллара, но и расти почти на 40 копеек относительно уровня предыдущего закрытия.

При этом рубль также смог перейти в "зеленую" зону в паре с евро и в моменте укреплялся почти на 78 копеек относительно предыдущего закрытия на фоне снижения курса европейской валюты на рынке форекс. К текущему моменту рубль несколько замедлил рост к евро и прибавляет порядка 0,4%.

Нефть марки Brent возвращается на уровни вблизи 41, прогнозы снижения спроса на нефть в этом году оказывают котировкам поддержку, отмечает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

Нефтяные цены поддерживаются прогнозами Международного энергетического агентства (МЭА), которое, в частности, ожидает падения добычи нефти в мире по итогам года на 7,2 миллиона баррелей в сутки и роста лишь на 1,7 миллиона в будущем году, что, по мнению МЭА, не сможет покрыть восстановившийся спрос, который, по прогнозам, вырастет на 5,7 миллиона баррелей в сутки. Более того, спрос не удастся в полной мере удовлетворить даже с учетом использования избыточных запасов нефти в хранилищах, которые образовались в нынешнем году, полагает агентство.

ПРОГНОЗЫ

"В ожидании активного снижения ключевой ставки на завтрашних аукционах Минфина по размещению ОФЗ может наблюдаться повышенный спрос, что также может оказать поддержку рублю", — говорит Покатович.

В то же время риски возобновления коррекции нефтяных цен, как и дальнейшего ухудшения внешнеполитического фона по отношению к России РФ сохраняются, предупреждает эксперт.

В итоге он ожидает, что в среду курс рубля будет формироваться в диапазоне 69,3-70,5 рубля за доллар, а в недельной перспективе вернется к умеренному ослаблению.

В ближайшие дни доллар вновь может оказаться под давлением, что удержит его в диапазоне 67,5-70 рублей, в свою очередь полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "В случае же существенного улучшения внешней конъюнктуры мы ожидаем попыток тестирования американской валютой нижней границы данного коридора", — добавляет он.