МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном выросли, оптимизм из США поддержал торги в регионе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,14%, до 2935,87 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,29%, до 1903,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,56%, до 24481,41 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,14%, до 2141,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,83%, до 5991,8 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,56%, до 22455,76 пункта.

Рост фондовых рынков США на 1,75-2% во вторник поддержал торги в Азии. Склонность к риску связана с ожиданиями восстановления экономики после выхода неожиданно сильной статистики по Штатам. Объем розничных продаж в США в мае подскочил на 17,7%, по сравнению с апрелем, хотя ожидался рост только на 8%. При этом динамика мая стала рекордной, что поддержало настроения трейдеров.

Вместе с этим рынки продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса. Трейдеры обеспокоены риском второй волны заражений, что может сдержать темпы восстановления экономики. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения.

Рынки обратили внимание и на слова главы Федрезерва США Джерома Пауэлла. Глава регулятора во вторник высказал предостережение и заявил, что полного восстановления экономики США не произойдет, пока не будет уверенности в том, что эпидемия коронавируса взята под контроль.