МОСКВА, 17 июня — Dow Jones. Фьючерсы на американские индексы сегодня вновь повышаются. Инвесторы анализируют признаки восстановления экономики и рост количества заболевших коронавирусом в США и Китае.

Фьючерсы на S&P 500 набрали 0,1%. Эта неделя на фондовых рынках пока проходит волатильно. Панъевропейский вырос на 0,2%.

Меры ФРС, принимаемые для поддержки кредитных рынков, а также более благоприятные, чем ожидалось, экономические индикаторы, в частности восстановление розничных продаж, на этой неделе улучшили отношение инвесторов к риску. В среду в 12.30 по Гринвичу будут опубликованы майские данные по закладкам новых домов в США.

"Продолжают поступать сведения о том, что экономическая активность по-настоящему достигла дна. На мой взгляд, худшее уже позади, – отметил Патрик Спенсер, управляющий директор Baird. – Я полагают, что нас ждет V-образное восстановление".

Как считает Спенсер, закладки новых домов в США выросли, поскольку люди стараются выезжать из городов в поиске дополнительного пространства и захотят воспользоваться низкими процентами по кредитам, которые ФРС пообещала оставить такими в ближайшем будущем.

Другие инвесторы заняли более осторожные позиции, отслеживая увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом в некоторых американских штатах и очередную вспышку в Пекине. Общее число заболевших в мире превзошло 8 млн человек, а Техас, Аризона и Северная Каролина во вторник сообщили о рекордном количестве госпитализаций, связанных с коронавирусом.

"Следующий этап, очевидно, не будет таким прямолинейным и легким" в плане рыночного ралли, которое недавно произошло, сказал Дерек Халпенни из MUFG Bank. "Теперь ситуация на фондовом рынке станет чуть более непредсказуемой", – добавил он.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в среду продолжит выступление на тему денежно-кредитной политики в конгрессе. В 16.00 по Гринвичу начнется его выступление в комитете по финансовым услугам палаты представителей. Во вторник председатель ФРС сказал в своей речи для банковского комитета сената, что "до тех пор, пока люди не будут уверены в том, что вирус взят под контроль, полное восстановление маловероятно".

Доходность 10-летних американских гособлигаций опустилась с вчерашних 0,754% до 0,748%.

В Азии большинство индексов немного повысились, хотя на некоторых рынках торги прошли неспокойно, поскольку инвесторы оценивали растущие геополитические риски в регионе. Северная Корея во вторник уничтожила здание межкорейского офиса связи, сообщили в Министерстве объединения республики Корея. Таким образом, можно констатировать, что Пхеньян вновь придерживается провокационной стратегии, тогда как переговоры с Вашингтоном об отказе от ядерного вооружения поставлены на паузу. Кроме того, войска Китая и Индии столкнулись на спорной приграничной территории, в результате чего погибло 20 индийских военных, жертвы есть также и с китайской стороны.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,6%, южнокорейский и китайский ведущие индексы выросли на 0,1%. Индийский Sensex потерял 0,3%.

Японский Nikkei 225 опустился на 0,6% после того, как макроданные показали, что экспорт из страны в мае обвалился на 28% – это сильнейшее снижение с 2009 года.

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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