МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем сократили темпы снижения до 1-1,5% против утреннего уменьшения на 2-2,5%, инвесторы ожидают официальную статистику по запасам нефти в США за прошлую неделю после публикации данных Американского института нефти (API) о росте показателя до нового рекорда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.54 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,15% — до 40,49 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,49% — до 37,81 доллара за баррель. Утром нефть дешевела в среднем на 2-2,5%.

Инвесторы ожидают позднее в среду публикацию данных минэнерго США о запасах нефти в стране за прошлую неделю, завершившуюся 12 июня. В ночь на среду API опубликовал свою статистику, согласно которой показатель вырос на 3,9 миллиона баррелей.

За предыдущую неделю (по 5 июня) коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,7 миллиона баррелей и составили 538,065 миллиона баррелей, обновив таким образом достигнутый в марте 2017 года исторический рекорд. Несмотря на данные API, аналитики ожидают снижение запасов на 0,2 миллиона баррелей.

Сдерживают снижение стоимости нефти новости по лечению коронавируса. Ранее в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.

Новости по возможному лечению от коронавируса поддерживают оптимизм по поводу восстановления экономики, что, в свою очередь, отражается на ожиданиях по нефтяному спросу.