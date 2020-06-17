ВАШИНГТОН, 17 июн — Dow Jones. Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал во вторник, что, несмотря на появившиеся в последнее время признаки восстановления, экономика США может столкнуться с потенциально значительным долгосрочным ущербом в связи с ростом безработицы и волной банкротств малых компаний в результате пандемии коронавируса.

"Пока люди не будут уверены в том, что болезнь локализована, полное восстановление маловероятно", — сказал Пауэлл, выступая на слушаниях в сенатском комитете по банковской деятельности.

Пауэлл также сказал, что, поскольку рост безработицы в последнее время наиболее сильно ударил по низкооплачиваемым работникам, в том числе по представителям этнических меньшинств и женщинам, текущий спад может усугубить давно сложившееся социально-экономическое неравенство.

Понизив в середине марта ключевую процентную ставку почти до нуля, руководители ФРС запустили несколько чрезвычайных программ кредитования, предполагающих покупку долгов компаний, муниципалитетов и штатов.

В понедельник ФРС разъяснила, как она будет проводить ранее объявленную программу покупки облигаций американских компаний, имевших инвестиционные рейтинги в середине марта, на 250 млрд долларов. После этого фондовые рынки выросли.

Такие покупки ETF, инвестирующих в корпоративные долги, начались 12 мая, и они ограничивались суммой 1 млрд долларов в неделю. Центральный банк также информировал, что программа будет также доступна компаниям, желающим продать свои облигации ФРС.

Вместе с тем (в соответствии с объявленными в понедельник изменениями) во вторник центральный банк начал покупать отдельные облигации вне зависимости от того, хотя ли компании, чтобы ФРС держала их долги.

Сделанное в понедельник заявление усилило надежды инвесторов на то, что центральный банк будет более активно поддерживать работу рынков, предоставляя экономике дополнительное стимулирование.

Во вторник Пауэлл сказал, что цели ФРС по поддержке функционирования рынков не изменились. "Мы не увеличиваем долларовый объем тех активов, которые мы покупаем", — сказал он.

По его словам, со временем центральный банк откажется от покупок ETF. Руководители ФРС не планируют неожиданной коррекции покупок таких инструментов.

Пауэлл также сказал, что у ФРС нет намерений вытеснять своими покупками частных инвесторов, если рынки восстановятся. Центральный банк может замедлить покупки или остановить их, если состояние рынков улучшится, или увеличить их в случае ухудшения ситуации, добавил он.

Центральный банк не хочет "бежать по рынку облигаций, как слон, заглушая ценовые сигналы и тому подобное", отметил Пауэлл. "Мы намерены быть там, если дела в экономике идут плохо или в негативном направлении".

Законодатели в основном подержали действия, предпринятые ФРС с середины марта.

Если распространение вируса будет контролироваться достаточно хорошо, то экономика пройдет три фазы, сказал Пауэлл законодателям. Первая фаза – это резкий спад, который сменится восстановлением, отмеченным большим ростом возобновления занятости.

По словам Пауэлла, экономика, возможно, уже находится в начале второй фазы, но для третьей фазы потребуется, чтобы доверие американцев восстановилось достаточно для возобновления активности, предполагающей тесное общение в помещениях и большие скопления людей.

Эта последняя фаза может занять некоторое время, в течение которого занятость и активность будут ниже предкризисных уровней, сказал Пауэлл.

"Есть части экономики, которым будет трудно возобновить активность в ее прежнем виде", — добавил он.

Этим летом конгресс должен решить, как быть с истекающими программами чрезвычайной помощи компаниям и безработным, на которые ранее в этом году было выделено почти 3 трлн долларов.

Демократы выступают за более агрессивный раунд расходов, и в мае палата представителей одобрила пакет помощи еще на 3 трлн долларов. Некоторые республиканцы обеспокоены долгосрочным воздействием дополнительных расходов на дефицит бюджета, и многие из них говорят, что надо повременить и посмотреть, какие части экономики более всего нуждаются в поддержке.

Говоря о том, что делает ФРС и почему, обычно Пауэлл применяет более прямолинейный подход, чем его предшественники. Но он опасается, что центральный банк может создать угрозу своей политической независимости, ввязавшись в межпартийные споры о расходах. Поэтому, отвечая на требования законодателей поддержать мнение о необходимости дополнительных расходов, он говорил более уклончиво.

Например, отвечая на вопрос о дополнительной помощи безработным, особенно в индустрии развлечений и туристическом бизнесе, Пауэлл сказал: "По моему мнению, в дальнейшем этим людям, вероятно, нужно будет оказывать некоторую поддержку".

Позднее, когда представители Демократической партии выразили обеспокоенность тем, что сокращение доходов штатов приведет к урезанию бюджетов и тогда региональным и муниципальным властям придется увольнять работников, Пауэлл сказал: "Это сфера, которая заслуживает некоторого внимания".

Он также отметил, что дополнительные расходы на меры ограничения распространения вируса, включая тестирование, отслеживание контактов и другие меры, направленные на укрепление уверенности населения, обернутся очень большой выгодой.

Пауэлл почти ничего не сказал о том, как руководители ФРС обсуждали структурирование дальнейшей поддержки экономики, если в ней возникнет необходимость.

На прошлой неделе руководители центрального банка сигнализировали о том, что ключевая ставка будет находиться около нуля как минимум до конца 2022 года. По словам Пауэлла, ФРС далека от обдумывания повышения ставок или сокращения своего портфеля активов, который за прошедший год почти удвоился и достиг примерно 7,2 трлн долларов.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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