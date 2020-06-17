МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций растерял к закрытию торгов весь свой дневной рост и закрыл торги умеренным снижением по основным индексам на фоне дешевеющей нефти и удешевления рубля по отношению к доллару, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,3%, до 2740,1 пункта, индекс РТС — на 0,39%, до 1237,93 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск растёт на 16 копеек, до 69,78 рубля, курс евро — снижается на те же 16 копеек, до 78,27 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,9%, до 40,6 доллара за баррель.