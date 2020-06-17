МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Курс доллара вечером ускорил рост по отношению к евро, инвесторы продолжают отыгрывать позитивные для американской валюты макроэкономические данные и с оптимизмом ожидают реакции на них со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.01 мск курс евро к доллару снижался до 1,1219 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1263 доллара за евро, примерно удвоив таким образом своё падение по сравнению с дневными уровнями.

Курс доллара к иене при этом опускался до 107,28 иены со 107,32 иены на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,35%, до 97,3 пункта.

Финансовые рынки оценивают макростатистику из США. Так, количество новых домов в стране в мае увеличилось на 4,3% по сравнению с пересмотренным показателем апреля и составило 974 тысячи. При этом розничные продажи, согласно опубликованным накануне данным, в мае выросли на рекордные 17,7% по отношению к апрелю.

Инвесторы также ожидают выступление главы ФРС Джерома Пауэлла позднее в среду. Рынки надеются получить комментарии о перспективах восстановления экономики на фоне пандемии нового коронавируса. Во вторник Пауэлл заявлял, что полного восстановления экономики США не произойдет, пока не будет уверенности в том, что эпидемия коронавируса взята под контроль.