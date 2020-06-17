МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду выросли, ожидания восстановления экономики и новости о ситуации вокруг коронавируса в целом поддержали торги, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,17%, до 6253,25 пункта, французский CAC 40 — на 0,88%, до 4995,97 пункта, немецкий DAX — на 0,54%, до 12382,14 пункта.

Подобный сдержанный оптимизм вызван прежде всего оценками перспектив экономического восстановления после мер, принятых властями многих стран в ответ на распространение нового коронавируса. Так, новости о результатах исследований препарата дексаметазон поддержали настроения на рынках, которые опасаются "второй волны" заражений.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19. Исследования показали, что этот противовоспалительный препарат снижает риск смерти пациентов.

Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, инфляция в Великобритании в мае в годовом выражении ожидаемо замедлилась до 0,5% с 0,8% в апреле, а в месячном выражении потребительские цены не изменились, хотя ожидалась дефляция в 0,1%. А годовая инфляция в 19 странах еврозоны в мае, по окончательной оценке, замедлилась до 0,1% с уровня апреля в 0,3%, что также совпало с прогнозами аналитиков.

Акции датской компании A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) по итогам торгов подорожали при этом на 7,2%. Ранее компания сообщила, что ожидает показатель EBITDA во втором квартале чуть выше, чем в первом, а также не такое сильное снижение объемов перевозок во втором квартале по сравнению с прогнозом.