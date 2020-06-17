МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций растерял к закрытию торгов весь свой дневной рост и закрыл торги умеренным снижением по основным индексам на фоне дешевеющей нефти и некоторого ослабления рубля по отношению к доллару, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,3%, до 2740,1 пункта, индекс РТС — на 0,39%, до 1237,93 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.32 мск растёт на 5 копеек, до 69,67 рубля, курс евро — снижается на 18 копеек, до 78,25 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 0,9%, до 40,6 доллара за баррель.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов дня и вышли в небольшой минус наряду со спадом оптимизма на зарубежных площадках", — отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"Котировки нефти немного отступили, но удерживались выше 40 долларов за баррель. На аппетиты к риску повлияли новости из Пекина, где вновь оказались закрыты школы и вузы из-за повторного роста заболеваемости COVID-19, о такой же негативной тенденции сообщают и некоторые американские штаты. Заявления ВОЗ о научном прорыве в лечении заболевания не сильно впечатлили инвесторов — основной проблемой остается отсутствие эффективной вакцины против коронавируса", — поясняет Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Бумаги "Татнефти" подешевели на новостях об отсутствии дивидендов за прошлый год по голосующим акциям: префы опустились в цене на 1,69%, обыкновенные акции – на 2,69%.

"В среду на рынок поступили сообщения о том, что компания примет решение о выплате дивидендов, если свободный денежный поток превысит 50% чистой прибыли", — отмечает Кожухова.

Однако ближе к закрытию торгов на Московской бирже компания сообщила, что акционеры "Татнефти" решили не выплачивать финальные дивиденды за 2019 год на обыкновенные акции, а на привилегированные — выплатить по 1 рублю на бумагу.

"Татнефть должна прояснить свою позицию аналитикам 18 июня", — добавляет Кожухова.

Среди лидеров снижения сегодня также акции "Аэрофлота" (-5,13%), депозитарные расписки X5 (-2,61%), акции ЛСР (-2,34%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,9%), акции "ВСМПО-Ависма" (-1,86%), префы "Мечела" (-1,76%).

С другой стороны, акции АФК "Система" подскакивали в цене на 4,1%, до 17,64 рубля, на сообщении о том, что компания и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продают 15,94% акций "Детского мира". На фоне успешного SPO компании "Детский мир" ее акции также дорожали, на 3,7%, до 100,3 рубля.

К закрытию торгов акции АФК прибавили 3,15%, "Детского мира" – 0,62%.

Также в лидерах роста – акции "Полюса" (3,84%), НЛМК (2,94%), "Распадской" (2,81%) депозитарные расписки Qiwi (2,34%) и акции "Яндекса" (1,97%).

ПРОГНОЗЫ

Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2790 пунктов, отмечает Кожухова.

Индекс Мосбиржи продолжает находится выше поддержки, расположенной на уровне 2700 пунктов, что говорит в пользу возможности восстановления. Пробой же этой отметки укажет на усиление коррекционных настроений и будет способствовать активизации продаж в российских акциях, добавляет она.