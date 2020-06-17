МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила две жалобы по поводу закупки труб большого диаметра "Газпромом" почти на 100 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее компания "Газпром инвест" объявила открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной максимальной ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей. Предполагалось, что почти 1,3 миллиона тонн труб, в зависимости от спецификации, будут поставляться на различные объекты, в частности, для магистрального газопровода "Сила Сибири", для системы магистральных газопроводов "Ухта — Торжок" и "Бованенково — Ухта". Заказчик указал и склады поставки: Рыздвяный, Бугуруслан, Ухта, Романово.

"На документацию указанной закупки поступило две жалобы. Одна жалоба подана компанией ООО "Просперити", вторая от физического лица", — сообщили в ФАС, уточнив, что их рассмотрение запланировано на 19 июня.