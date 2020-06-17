МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Спрос на семилетние еврооблигации АК "Алроса" на пике достигал 1,6 миллиарда долларов, рассказал РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов сделки.

"Алроса" разместила еврооблигации с погашением в июне 2027 года в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 3,1% годовых.

"В рамках транзакции книга заявок была переподписана более чем в три раза, ее объем на пике достиг 1,6 миллиарда долларов. Значительный спрос со стороны инвесторов позволил три раза снизить ценовые параметры сделки с первоначальных 3,375-3,5% до 3,25%, а затем до уровня 3,1-3,15%. Финальная доходность была зафиксирована на нижней границе данного диапазона и составила 3,1%", — рассказал он.

По его словам, в рамках транзакции достигнут самый низкий уровень купона для семилетнего выпуска долларовых еврооблигаций российского корпоративного эмитента за всю историю подобных размещений.

Инвесторы из Континентальной Европы купили 28% выпуска, на британских инвесторов пришлось 25% бумаг, на российских – 25%, инвесторы из Азии и региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) купили 11% выпуска, и 11% бумаг ушло инвесторам из США. Управляющие компании и фонды купили 62% бумаг, 28% пришлось на банки, 6% на страховые компании и 4% на хедж-фонды.

Компания провела 15-16 июня серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению семилетних евробондов. Организаторами выступают J.P. Morgan, Газпромбанк, Societe Generale и "ВТБ Капитал".

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.