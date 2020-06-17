МОСКВА, 17 июн /ПРАЙМ/. Менеджмент Газпромбанка оценивает возможные экономические последствия от действий государственных органов Белоруссии в отношении Белгазпромбанка как несущественные для группы, говорится в отчетности банка по МСФО.

"На дату выпуска настоящей сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации менеджмент оценивает возможные экономические последствия указанных действий государственных органов Республики Беларусь для группы как несущественные", — сказано в документе.

В начале июня в головном офисе банка в Минске прошли обыски. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Белгазпромбанк на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента республики Виктор Бабарико. В рамках уголовных дел задержаны 15 человек, в том числе топ-менеджеры банка, однако сам Бабарико пока в них процессуального статуса не имеет.

Нацбанк Белоруссии в понедельник сообщил, что ввел временную администрацию в Белгазпромбанке, ее руководителем назначена экс-глава регулятора Надежда Ермакова.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежат по 49,8% акций банка, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097% акций.