БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн /ПРАЙМ/. Власти Аргентины не согласны с предложениями кредиторов по реструктуризации долга, которые были высказаны в ходе переговоров, сообщило министерство экономики страны.

Аргентина не выплатила 22 мая проценты по облигациям в размере 503 миллионов долларов, она оказалась в состоянии уже девятого для страны дефолта, который юридически до сих пор не объявлен. Власти предложили кредиторам план, предусматривающий отсутствие платежей по долгу в течение трех лет, сокращение на 62% объема выплачиваемых процентов, а также списание части самого долга.

Правительство уже несколько раз откладывало срок действия оферты, стремясь договориться с кредиторами.

"Инвесторы ответили на информацию, представленную Аргентиной, предложив корректировки, которые Аргентина не может обязаться выполнить, некоторые из них не несовместимы с целью обеспечения устойчивости долга, которая нужна Республике для восстановления стабильности макроэкономики и продвижения программы МВФ", — отмечается в сообщении.

Переговоры с кредиторами велись с 8 по 17 июня. По мнению министерства, в процессе инвесторами высказывались требования, часто расходящиеся друг с другом.

Предложение Аргентины по реструктуризации долга действует до 19 июня.