МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Цена меди в четверг снижается, инвесторы опасаются, что резкий рост числа новых случаев COVID-19 может затормозить восстановление мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 0,04% — до 2,589 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,72% — до 5770 долларов, алюминия — на 0,63%, до 1607,5 долларов, цинка — на 1,2%, до 2019,5 долларов за тонну.

Китай является крупнейшим потребителем меди в мире. Инвесторы с тревогой следят за числом новых случаев заражения, опасаясь, что это может повлечь за собой очередные карантинные меры, которые затормозят восстановление и без того сильно пострадавшей экономики.

На этом фоне в центре внимания рынков новости о распространении коронавируса в стране. Ранее в Пекине вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19 на оптовом рынке "Синьфади".

По данным на утро среды, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 37 новых случаев COVID-19 — 31 подтвержденный случай заражения и шесть бессимптомных носителей. В городе вновь введены ограничительные меры профилактического характера, школы переведены на дистанционное обучение, закрыты культурно-развлекательные мероприятия.