МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг показывают разнонаправленную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.35 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,24%, до 5,32 доллара, "Новатэка" оставалась на уровне предыдущего закрытия в 154,1 доллара, "Лукойла" — росла на 0,2%, до 76,59 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,27%, до 5,55 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 1,2%, до 25,4 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опускалась на 0,07%, до 27,5 доллара, "Северстали" — росла на 0,12%, до 12,61 доллара, НЛМК — на 0,64%, до 19,7 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,2%, до 1 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,23%, до 11,86 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,26%, до 18,99 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,46%, до 4,9 доллара, бумаги "Магнита" — на 1,57%, до 12,21 доллара, расписки "Ленты" — на 0,41%, до 2,4 доллара.