МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" в четверг продолжили падение на фоне информации о возможной допэмиссии акций компании и теряли более 5%, следует из данных Московской биржи и оценок аналитиков.

К 10.42 мск акции крупнейшего российского авиаперевозчика снижались на 2,2% при том, что индекс Мосбиржи теряет 0,47%. В начале торгов они падали на 5,2% (до 80,62 рубля). В среду бумаги обвалились также на 5,2%.

Это произошло после сообщения агентства Рейтер со ссылкой на источники о том, что правительство готовит план спасения "Аэрофлота" через выкуп его дополнительных акций госструктурами и банком ВТБ. По данным одного из источников, "Аэрофлот", который сейчас на 51,2% принадлежит государству, выпустит допэмиссию на сумму порядка 80 миллиардов рублей: Россия купит акции на 50 миллиардов рублей, а остальные выкупят ВТБ и РФПИ в равных пропорциях.

Представитель РФПИ сообщил РИА Новости, что фонд и его международные партнеры изучают возможность инвестиций в "Аэрофлот".

Информация о допэмиссии пока не подтверждена, но для инвесторов она негативна, а фундаментальное влияние смешанное, отмечают аналитики BCS GM. "Аэрофлот" мог бы покрыть все текущие потребности за счет долга. Допэмиссия объемом 80 миллиардов рублей предполагает рост числа акций более чем на 80% — существенный объем, доля государства может увеличиться", — поясняют они.

Аналитики Промсвязьбанка оценивают сообщение о возможной допэмиссии как нейтральное, но при этом указывают, что дополнительный выпуск акций приведет к размытию доли миноритариев, а также окажет давление на котировки. "Масштаб размытия доли миноритариев будет зависеть от цены выкупа акций допэмиссии", — добавляют они.