МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг снижаются из-за опасений второй волны коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.50 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,5%, до 6222,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,64%, до 4964 пунктов, немецкий DAX — на 0,18%, до 12359,27 пункта.

Резкий рост числа случаев COVID-19 в Китае и некоторых штатах США, вызвавший опасения по поводу второй волны инфекций, отбросил надежды рынка на быстрое восстановление экономики после пандемии.

В Пекине вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19 на оптовом рынке "Синьфади". По данным на утро четверга, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 21 новый случай коронавируса и трех бессимптомных носителей. В больницах города находятся 158 человек с COVID-19. В городе вновь введены ограничительные меры профилактического характера, школы переведены на дистанционное обучение, закрыты культурно-развлекательные мероприятия.

Основное внимание европейских инвесторов в четверг сосредоточено на заседании Банка Англии позднее в четверг. Аналитики ожидают сохранения базовой процентной ставки на уровне 0,1%. При этом ожидается, что регулятор увеличит объем дальнейшего выкупа активов с рынка как минимум на 100 миллиардов фунтов стерлингов для дальнейшего повышения ликвидности.