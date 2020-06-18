МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись в основном в минусе, опасения инвесторов из-за негативной статистики по коронавирусу в мире сдержали торги в регионе, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,12%, до 2939,32 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,24%, до 1908,33 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,07%, до 24464,94 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,35%, до 2133,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,92%, до 5936,5 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,45%, до 22355,46 пункта.

В США и Китае фиксируют рост числа заражений коронавирусом, что ослабило склонность инвесторов к риску. Ранее в Пекине вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19 на оптовом рынке "Синьфади". В городе вновь введены ограничительные меры профилактического характера. Зафиксировано также увеличение числа случаев COVID-19 в нескольких штатах США.

На фоне статистики по COVID-19 инвесторы вновь опасаются возможности второй волны заражений в мире, что может ослабить восстановление экономики после ее падения из-за первой волны и связанных с ней карантинных ограничений. Ограничительные меры в начале года ослабили спрос, производство, торговлю и перевозки во всем мире, в результате эксперты ожидают падения ВВП в мире в 2020 году с последующим ростом экономики в 2021 году. Прогнозы при этом продолжают оставаться неопределенными.

Эксперты отмечают, что поддержка экономики властями и регуляторами продолжает оставаться фундаментальным фактором на рынках. "В краткосрочной перспективе у нас есть много факторов, способствующих уходу от риска… Но, с другой стороны, рисковые активы поддерживаются достаточной ликвидностью от центробанков. Я пока не вижу, чтобы такая тенденция менялась, и не ожидаю больших распродаж рисковых активов", — цитирует агентство Рейтер слова портфельного менеджера AllianceBernstein в Токио Масахико Лу (Masahiko Loo).