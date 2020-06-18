МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Курс доллара колеблется к иене и опускается к евро в четверг днем, рынки оценивают риски второй волны коронавируса в мире на фоне статистики по росту случаев заражения в США и Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.47 мск курс евро к доллару рос до 1,1256 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1243 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 106,98 иены со 107 иен на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,13%, до 97,03 пункта.

"Похоже, что есть борьба между теми, кто оптимистичен по поводу восстановления экономики и продолжения ослабления карантинных мер в большей части мира, и теми, кто обеспокоен второй волной заражений коронавирусом", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика JFD Group Хараламбоса Писуроса (Charalambos Pissouros).

В Пекине вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19 на оптовом рынке "Синьфади". При этом в городе вновь введены ограничительные меры профилактического характера. Отмечается также рост числа случаев заражения в нескольких штатах США.

Иена традиционно считается более надежным активом, спрос на который растет в случае усиления глобальных рисков. При этом безопасным активом считается и американский доллар, друг к другу американская и японская валюты показывают слабую динамику.

Позднее в четверг состоится заседание Банка Англии. Эксперты прогнозируют, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,1%. Также ожидается, что регулятор увеличит объем дальнейшего выкупа активов с рынка как минимум на 100 миллиардов фунтов стерлингов для дальнейшего повышения ликвидности.