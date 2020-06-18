МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту в четверг днем после утреннего снижения на 1%, инвесторы ждут встречу мониторингового комитета ОПЕК+ позднее в ходе торгов, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 13.14 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,84% — до 41,05 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,42% — до 38,12 доллара за баррель.

Позднее в четверг состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. По данным СМИ, Ирак и Казахстан в рамках заседания могут представить планы по сокращению добычи нефти и компенсации за неполное выполнение сделки ОПЕК+.

Согласно опубликованному в среду докладу ОПЕК, главными "двоечниками", не соблюдавшими в мае условия сделки, стали Ирак (46%), Нигерия (57%), Ангола (71%) и Конго (72%). А Габон не выполнял соглашение о сокращении добычи нефти вообще.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса. В Китае и США отмечается рост числа случаев заражения, при этом в Пекине вновь введены ограничительные меры профилактического характера. Вторая волна может сдержать темпы восстановления экономики после спада в связи с первой волной, что, в свою очередь, может отразиться и на нефтяном спросе.