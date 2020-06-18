МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается на фоне падения зарубежных площадок и снижения в отдельных бумагах на корпоративных историях, несмотря на рост стоимости нефти и укрепление рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.09 мск снижался на 1,21%, до 2707,01 пункта, индекс РТС — на 1,12%, до 1224,1 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 6 копеек — до 69,68 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 78,16 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,22% — до 40,8 доллара за баррель.

Европейские биржи теряют 0,88-1,43%, фьючерсы на американские биржевые индексы снижаются на 0,34-0,88%.

"К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в минусе, не находя достаточных драйверов для повышения извне", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Аэрофлота" в четверг продолжили падение на фоне информации о возможной допэмиссии акций компании и теряли 5,2% (до 80,62 рубля). К текущему моменту акции крупнейшего российского авиаперевозчика снижаются на 4,75%. В среду бумаги обвалились также на 5,2%.

"Давление на котировки "Аэрофлота", в свою очередь, оказывали новости о возможной докапитализации компании путем допэмиссии акций, что в итоге приведет к размытию доли миноритариев", — говорит Кожухова из "Велес Капитала".

Акции "Магнита" снижаются на 3,04% и уже опускались на 3,9% (до 3791 рубля) на фоне дивидендной отсечки. Дивиденд составляет 157 рублей на акцию.

Среди лидеров снижения – акции АФК "Система" (-3,55%), "ВСМПО-Ависма" (-2,7%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,85%), акции "Фосагро" (-2,52%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-2,5%), обыкновенные акции Сбербанка (-2,35%), акции "Норникеля" (-2,34%) и "Интер РАО" (-2,18%).

Акции Qiwi поднимаются на 4,08% после новостей о продаже проекта "Совесть" Совкомбанку.

Также в лидерах роста – бумаги "Башнефти" (обыкновенные акции поднимаются 1,05%, префы – на 0,34%), акции "Фармсинтеза" (0,8%) и Московской биржи (0,8%).

ПРОГНОЗЫ

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает, что динамика на фондовом и валютном рынках будет определяться решением Банка России по ключевой ставке и трендами на мировых сырьевых и фондовых площадках.

"Снижение ключевой ставки на 0,5 п.п. удержит рынок от падения в случае умеренной коррекции на биржах США, а снижение на 1 п.п. вызовет рост котировок. Но в среднесрочном плане преобладающее влияние на движение отечественных акций окажет внешний фон, который окрасился в красные оттенки. Индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2600- 2850 пунктов", — считает аналитик.

На российских биржах преобладает тенденция уклонения от риска, которая, скорее всего, сохранится до закрытия торгов, полагает Кожухова из "Велес Капитала".