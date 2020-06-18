МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг преимущественно опускаются на данных с рынка труда и на фоне опасений "второй волны" коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.40 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 0,71%, до 25934,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,02%, до 9912,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — снижался на 0,32%, до 3103,61 пункта.

Ранее в четверг министерство труда страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 июня, снизилось на 58 тысяч и составило 1,508 миллиона, при этом показатель ожидался на отметке в 1,3 миллиона.

В центре внимания рынков по-прежнему остается и ситуация вокруг коронавируса, инвесторы опасаются второй волны заражений. В некоторых штатах США наблюдается рост числа случаев инфицирования, при этом в Пекине вновь введены ограничительные меры профилактического характера.

"Без вакцины или решения этой проблемы в сфере здравоохранения это продолжит создавать экономические проблемы, хотя, похоже, статданные и достигли наименьших уровней в США и Китае", — считает старший инвестиционный стратег Strategic Wealth Partners Нейт Фишер (Nate Fischer), чьи слова приводит агентство Рейтер.