События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 июня
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 19 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|-0,2%
|-0,1%
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м)
|-17,7%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (май)
|-18,4%
|-14,4%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май)
|-15,2%
|4,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (май)
|-22,6%
|-17,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|-18,1%
|5,7%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)
|-0,7%
|-0,3%
|15:30
|USD
|США — Баланс счета текущих операций (1кв2020)
|-109,8 млрд долл
|-103 млрд долл
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель)
|-0,4%
|-13,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|-10,0%
|-15,1%
|17:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|199
|20:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|279
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-36 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|568,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|219 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|12,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-276,7 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|27,9 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|7,2 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|81,2 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз с решением по процентной ставке (июнь) и среднесрочным макроэкономическим прогнозом
|5,5%
|4,5%
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной /сайт ЦБ и официальные страницы Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/
|17:20
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (май)
|-23,4%
|-15,3%
|17:20
|RUB
|Уровень безработицы (май)
|5,8%
|6,2%
|RUB
|Обувь России — ГОСА (реестр закрыт 25.05.2020, в заочной форме)
|2,36 — див-д 2018
|RUB
|МГТС — ГОСА (реестр закрыт 25.05.2020, в заочной форме)
|232 (ао, ап) — див-д 2018
|0 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2019
|RUB
|ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 25.05.2020, в заочной форме, див-ды 1кв2020)
|24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018, 72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин) — див-д 2019
|78 (1кв2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 06.07.2020) — див-д 2020
|RUB
|Корпорация Иркут — закрытие реестра для участия в ГОСА (15.07.2020, в заочной форме)
|0 — див-д 2018
|0 (рекоменд. СД) — див-д 2019
|RUB
|Магнит — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 04.06.2020)
|137,38 (9м2018) + 166,78 (фин) — див-д 2018
|147,19 (9м2019) + 157 (фин) — див-д 2019
|RUB
|Транснефть — СД (рекоменд. о размере, форме и порядке выплаты годовых див-дов 2019 по всем типам акций компании)
|1394,73 (ао, ап) — див-д 2018
|9311,22 (ао, ап) (нераспределенная прибыль прошлых лет) — в 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200618/831649274.html