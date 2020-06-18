МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в четверг вечером на фоне сохранения неопределенности вокруг перспектив развития экономики и возникновения второй волны коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.18 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,29%, или на 5 долларов — до 1730,6 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,28% — до 17,547 доллара за унцию.

Трейдеры воздерживаются от активного приобретения активов-"убежищ", к которым относится золото, в свете сохранения неопределенности вокруг ситуации с коронавирусом. С одной стороны, в ряде стран зафиксирован рост заболевших. С другой, новости об оптимистичных результатах исследований препарата от COVID-19 ослабляют опасения относительно возникновения второй волны коронавируса.

Участники торгов также обратили внимание на неоднозначную статистику из США. За минувшую неделю число первичных заявок на пособие по безработице в стране снизилось на 58 тысяч, до 1,508 миллиона. Это уже 11 снижение подряд. При этом аналитики ожидали более сильного снижения показателя, на 242 тысячи, до 1,3 миллиона.

"Данные по безработице становятся лучше. Экономическая ситуация может, наконец, наладиться", — полагает аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Рейтер.