МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам на 0,6%, несмотря на дорожающую нефть и устойчивость рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,58%, до 2724,33 пункта, индекс РТС — на 0,58%, до 1230,71 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.52 мск снижался на 2 копейки — до 69,72 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 78,18 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,87% — до 41,47 доллара за баррель.