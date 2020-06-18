МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился на фоне негативной динамики на большинстве западных площадок, несмотря на рост стоимости нефти, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,58%, до 2724,33 пункта, индекс РТС — на 0,58%, до 1230,71 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.14 мск рос на 8 копеек — до 69,82 рубля, курс евро снижался на 9 копеек, до 78,32 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,87% — до 41,47 доллара за баррель.

Европейские биржи завершили торги снижением на 0,47-0,81%, американские индексы преимущественно теряют до 0,45%.

"Рынок акций РФ провел четверг преимущественно в "красной зоне". Ценовая конъюнктура рисковых активов демонстрировала слабость. Причины этого кроются как в опасениях второй волны пандемии, так и в статистических тревожных сигналах. Так, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США выросло на 1,5 миллиона при ожидавшихся 1,3 миллиона", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Аэрофлота" в четверг продолжили падение на фоне информации о возможной допэмиссии акций компании и теряли 5,2% (до 80,62 рубля). К закрытию торгов акции крупнейшего российского авиаперевозчика снизились на 4,71%. В среду бумаги обвалились также на 5,2%.

Акции "Магнита" закрыли торги снижением на 3,17%, днем опускались на 3,9% (до 3791 рубля) на фоне дивидендной отсечки. Дивиденд составляет 157 рублей на акцию.

"Акции Сбербанка шли вниз после заявления зампреда ЦБ РФ Ольги Поляковой о том, что регулятор будет следить за рекомендацией банкам не выплачивать дивиденды за 2019 год", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

К закрытию торгов привилегированные акции Сбербанка снизились на 0,78%, обыкновенные – на 2,1%.

Среди лидеров снижения – акции "ВСМПО-Ависма" (-3,3%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-2,03%), акции АФК "Система" (-2,02%).

Депозитарные расписки Qiwi выросли к закрытию торгов на 7,48%. В ходе торгов бумаги компании отыгрывали новости о продаже проекта "Совесть" Совкомбанку.

Также в лидерах роста – обыкновенные акции "Ростелекома" (2,19%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (1,94%), акции "Детского мира" (1,89%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,88%), префы "Башнефти" (1,64%), акции ФСК "ЕЭС" (1,6%) и "Яндекса" (1,3%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг снизились, но стремились отступить от минимумов дня, продолжая консолидацию в диапазонах 2700-2800 и 1200-1270 пунктов, отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

"Со среднесрочной точки зрения оба индикатора сохраняют неплохие шансы на возвращение к росту до закрепления ниже поддержек 2685 и 1195 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2790 пунктов", — добавляет она.

В конце недели участники рынка продолжат определяться с дальнейшим трендом, отмечает Бахтин из "БКС Премьер".

"Уровни 2800 пунктов и выше по индексу Мосбиржи по-прежнему не поддаются покупателям. Базовые настроения завтра продолжат задавать внешний фон и динамика цен на нефть. В пятницу судьба ключевой ставки определится в России. Базовым сценарием является снижение ключевой ставки регулятора на 100 б.п., до 4,5%. По нашим оценкам, в пятницу индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2700-2800 пунктов", — добавляет он.