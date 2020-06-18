МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Хакеры все чаще стали использовать для атак на компании устройства интернета вещей, такие атаки на себя фиксировал и Сбербанк, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Киберпреступники все чаще стали использовать так называемые устройства интернета вещей и производить атаки на различные компании и организации с применением этих устройств", — рассказал он в ходе пресс-конференции.

Кузнецов подчеркнул, что Сбербанк также зафиксировал у себя такого рода атаки, для проведения которых было использовано несколько сотен тысяч устройств, подключенных к интернету, включая камеры и компьютеры.

Другим новым трендом стали целевые атаки с применением шифровальщиков. "По сути, это стало основной угрозой для органов здравоохранения. И очень многие предприятия оказались не готовы к тому, чтобы противостоять такого рода атакам", — указал зампред правления Сбербанка.

Кузнецов ранее в четверг заявил, что российская экономика из-за хакерских атак по итогам текущего года может потерять около 3,5 триллиона рублей, а в следующем году потери могут удвоиться. При этом в настоящее время фокус деятельности кибермошенников смещается с граждан на компании и органы власти, также отметил он.