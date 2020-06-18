МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. ВТБ, второй по активам российский банк, начал работу в Telegram, сообщила пресс-служба банка.

"Банк ВТБ постоянно развивает форматы взаимодействия, чтобы быть ближе и доступнее в любых каналах связи в зависимости от предпочтений наших клиентов. Безусловно, мы воспользуемся возможностями Telegram как платформой для поддержки пользователей специалистами, доставки уведомлений о переводах, платежах и т.п., чат-ботов, рассылки новостей и проведения опросов/голосований", — говорится в сообщении.

В четверг ВТБ открыл телеграм-канал "Оперштаб ВТБ", где коротко и быстро будет сообщать о своих сервисах, продуктах, акциях и важнейших событиях в банке и экономике страны, добавили в пресс-службе.

Ранее в четверг глава Сбербанка Герман Греф заявил, что приветствует решение Роскомнадзора о снятии ограничений доступа к Telegram. Крупнейший российский банк запускает свой официальный канал в мессенджере.

Роскомнадзор ранее в четверг сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".

Роскомнадзор с апреля 2018 года блокировал Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжил работать.