МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Компания Chlodwig Enterprises Limited продала еще 11,552 тысячи глобальных депозитарных расписок (GDR) "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, на общую сумму 156,878 тысячи долларов, говорится в сообщении "Фосагро".

Проданные бумаги составляют 0,003% уставного капитала компании. Акции компаний Chlodwig Enterprises Limited и Adorabella Limited (также владеет долей в "Фосагро") были переданы в трасты, экономическими бенефициарами которых являются заместитель председателя совета директоров "Фосагро" Андрей Гурьев и члены его семьи.

Совокупная доля семьи Гурьевых в производителе удобрений сейчас 48,52%, free float — 30,5%.

Группа "Фосагро" включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Среди других крупных акционеров компании — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%).