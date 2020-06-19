МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Сотрудники финансовых структур и работающие в страховании берут самые большие микрозаймы в России, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось на платформе Webbankir на основе анализа более 50 тысячи займов, выданных в различных субъектах РФ.

"Наибольшие по размеру займы берут сотрудники финансовых структур и занятые в страховании – 8436 рублей. Чуть меньшие суммы занимают работающие в здравоохранении – 8262 рубля, а также в федеральном и муниципальном управлении – 8226 рублей", — говорится в материалах.

При этом самая скромная величина среднего займа в сфере цифровых и информационных технологий – 7194 рубля, легкой промышленности – 7248 рублей и образовании – 7274 рубля, указывают авторы исследования.

Также Webbankir выяснила, заемщики каких профессий чаще всего берут микрозаймы, и лидером здесь оказалась торговля: в мае на нее пришлось около 14,2% выданных ссуд. На втором месте этого рейтинга оказались работники сельского хозяйства и пищевой промышленности с долей 8,3%. На третьем месте — охрана и силовые структуры с 6,4%.