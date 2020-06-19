МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Снижение Банком России ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт не вызвало роста курса рубля, хотя в обычной ситуации все ожидали бы именно такого эффекта. Но с учетом сохраняющейся неопределенности по пандемии и сомнительных перспектив восстановления экономики в ближайшие месяцы аналитики наиболее вероятным видят ослабление до отметок 70 и более рублей за доллар.

Банк России, в соответствии с прогнозами опрошенных "Прайм" аналитиков, на заседании в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. Регулятор констатировал, что снижение ВВП РФ во II квартале может быть более существенным, чем ожидалось, но по итогам года прогноз сохраняется прежним – минус 4-6%.

Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в РФ в основном исчерпано, и теперь ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание годовой инфляции вблизи 4%, сказано в пресс-релизе регулятора.

Также ЦБ немного поменял сигнал в релизе по ключевой ставке: теперь он будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, такое изменение формулировки сокращает вероятность снижения ставки на следующем и ближайших заседаниях. Однако полностью такой вариант исключать нельзя.

Прежде всего, регулятор будет ориентироваться на инфляционные тренды. "Судя по риторике регулятора, незначительное пространство для снижения ставки может сохраняться. Это обусловлено слабостью инфляционных процессов — быстрое завершение инфляционного всплеска в потребительском сегменте и закрепление дефляции в производственном секторе", — пояснил главный аналитик ПСБ Денис Попов.

ПРОГНОЗЫ ПО СТАВКЕ

В перспективе второго полугодия вероятность закрепления инфляции ниже прогнозируемого ЦБ тренда (3,8-4,8% на конец года) очень высока. С учетом традиционной для лета сезонной дефляции ЦБ может продолжить снижение ключевой ставки, но уже более умеренными темпами (-0,25 п.п. в июле и сентябре), полагает он.

ЦБ оставил четкий сигнал на сохранение мягкой процентной политики, сконцентрировав внимание на риске отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. То есть теперь баланс рисков смещен полностью в сторону дезинфляционных факторов, что сохраняет возможность дальнейшего смягчения политики до конца года, согласен начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

В свою очередь, начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Брокер" Сергей Кучин считает, что ставку дальше снижать будет сложно из-за инфляционных рисков. "Наш прогноз на конец года — ставка 4,5% при инфляции 4,2%. Безусловно, низкие ставки должны позитивно отразиться для бизнеса и фондовых рынков. Тренд на понижение депозитных ставок продолжится, что усилит отток из депозитов в пользу фондового рынка", — говорит Кучин.

Эксперты согласны с мнением, что ситуация с экономикой и статистиклй по ВВП РФ ухудшится в ближайшие месяцы, но к концу года должна выправиться. Прежде всего, это произойдет под влиянием реализации глобальных стимулирующих мер и мер, направленных на регулировку спроса – предложения на товарных рынках, считает Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

Таким образом, до конца года возможный уровень целевого прогнозного значения ключевой ставки ЦБ примерно равен текущему и составляет 4,5% годовых, полагает он.

КУРС ОСТАНЕТСЯ СТАБИЛЬНЫМ

Решение ЦБ в целом было воспринято валютным рынком нейтрально, так как совпало с ожиданиями. В первые минуты после объявления о снижении ставки наблюдалось незначительное ослабление рубля, однако также быстро российская валюта вернула свои позиции. Прогнозы аналитиков относительно ее дальнейшей судьбы расходятся.

В стандартной ситуации с учетом корреляции между политикой ЦБ и валютными рынками сокращение ставки 1% должно вызывать укрепление курса рубля к 60 за доллар и даже ниже, указал Осин. Но с учетом подавления спроса, в том числе в рамках анонсированной регуляторами борьбы с эпидемией коронавируса, а также принимая во внимание традиционные для последних 10 лет риски, связанные с регулированием рынка деривативов, эта реакция будет значительно более слабой, считает он.

В дальнейшем, при достижении ценами на нефть нашего базового прогнозного уровня в 55 долларов за баррель и с учетом глобальных стимулирующих мер объемом более 7 трлн долларов справедливым курсом будет 68 рублей за доллар – как и сейчас, считает он. Но с поправкой на волатильность рынка рубль в итоге может быть приблизительно на 3% — 5% выше или ниже данного значения.

РИСКИ ОСЛАБЛЕНИЯ

По мнению главного экономиста банка "Уралсиб" Алексея Девятова, благодаря упреждающему снижению базовой ставки ФРС в первом квартале дифференциал процентных ставок остается достаточно высоким, что обеспечит привлекательность рублевых активов для нерезидентов.

"Мы ожидаем, что до конца года курс рубля будет оставаться относительно стабильным благодаря ожидаемому улучшению экономической ситуации в развитых странах, сохранению неплохих цен на энергоносители, а также продажам валюты в рамках бюджетного правила. Согласно нашим расчетам, при ожидаемой среднегодовой цене нефти Brent на уровне 39,2 долларов за баррель, продажи валюты в рамках бюджетного правила в июне–декабре текущего года составят 15,7 млрд долларов. Кроме того, фактором стабильности курса будет оставаться относительно высокий спрос на рублевые активы. Таким образом, мы ожидаем, что в текущем году средний курс доллара составит 71 рубль", — прогнозирует он.

Попов из ПСБ ждет умеренного ослабления курса рубля к концу года (ориентир 74 рубля за доллар на конец года). Это будет связано с существенным сокращением экспортной выручки в условиях активизации восстановительного роста экономики, а также со значительными сезонными денежными вливаниями в экономику через бюджетный канал в 4 квартале 2020 года.

По мнению Кравченко, до конца года можно ожидать достаточно широкого диапазона движения. Максимальным уровнем для укрепления рубля представляется отметка 65-67 за доллар, однако ближе к концу года диапазон скорее всего составит 70-75 руб. "В целом можно ожидать, что в дальнейшем основными факторами влияния на рубль станут события на внешних рынках: в частности, темпы восстановления мировой экономики и риски новой волны пандемии, а также аппетит инвесторов к риску на развивающихся рынках", — резюмирует он.​​



