МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу растут на 1%, трейдеры оптимистично настроены по поводу перспектив восстановления экономики, несмотря на риски второй волны заражений коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.44 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,01%, до 26344,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,96%, до 10038,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,98%, до 3145,9 пункта.

"Мы ожидаем, что подъем акций продолжится за счет очень агрессивного ослабления монетарной политики… и продолжающегося открытия мировой экономики", — сказал агентству Рейтер стратег-аналитик Nordea Asset Management Себастьен Гэли (Sebastien Galy).

Трейдеры больше склонны к оптимизму на фоне ожиданий того, что восстановление экономики будет поддерживаться благодаря усилиям властей и регуляторов в мире.

Инвесторы также оценили заявление ведущего эпидемиолога Китайского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзюнью о том, что вспышка COVID-19 в Пекине уже взята под контроль. Ранее новый очаг инфекции был обнаружен на крупнейшем оптовом рынке "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай. При этом в ряде штатов США продолжают фиксировать рекордное число случаев заражения.

На следующей неделе будет озвучена третья оценка по изменению ВВП США в первом квартале. Аналитики полагают, что показатель снизился на 5%, что соответствует второй оценке, первая оценка предполагала снижение на 4,8%.