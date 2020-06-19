МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером более чем на 1% на фоне роста опасений вокруг вероятности второй волны коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.46 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,07%, или на 18,45 доллара — до 1749,5 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 2,19% — до 17,892 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, продолжают поддерживать риски вокруг второй волны заболевания коронавирусом.

"Эти случаи вторых волн в ряде мест… поддерживают пессимизм относительно того, что эта рецессия превратится в долгую депрессию", — сказал агентству Рейтер аналитик Julius Baer Карстен Менке (Carsten Menke), который также ожидает, что стоимость золота будет оставаться в районе 1700 долларов в течение следующих нескольких месяцев, если ситуация с развитием экономики не прояснится.

Кроме того, поддержку ценам на металл оказывает геополитическая напряженность. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что США при определенных условиях могут полностью порвать отношения с Китаем из-за ситуации вокруг Гонконга.