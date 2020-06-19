МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу завершили торги ростом, поддержали настроения трейдеров ожидания по восстановлению экономики на фоне мер поддержки в период пандемии, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,03%, до 6288,39 пункта, французский CAC 40 — на 0,42%, до 4979,45 пункта, немецкий DAX — на 0,25%, до 12312,5 пункта.

Пандемия коронавируса остается в центре внимания трейдеров. Мировые фондовые рынки в пятницу демонстрировали рост: индексы Азии выросли по итогам торгов, а биржи США поднимаются в пределах 0,7%. Рынки уверены, что меры поддержки властей и регуляторов будут способствовать восстановлению экономики. Хотя в ряде штатов США продолжают наблюдать рекордные темпы прироста случаев заболевания, в КНР ситуация с новым очагом заражения в Пекине, по заявлению властей, была взята под контроль.

Ослабление фунта стерлингов к доллару на 0,5% дополнительно поддержало британский FTSE 100, поскольку более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров. Фунт подешевел на фоне данных о том, что размер госдолга Великобритании впервые c 1963 года превысил объем ВВП страны после рекордных заимствований в мае на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Рынки оценили и новости по фонду восстановления ЕС. Ранее в пятницу прошел видео-саммит ЕС, и главной его темой было создание спецфонда для восстановления экономики Евросоюза после кризиса, а также обсуждение финансового плана ЕС на 2021-2027 годы. Исходя из заявлений главы Евросовета Шарля Мишеля, эти вопросы будут рассматриваться на июльском саммите государств Евросоюза.