МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,3%, до 5,36 доллара, "Новатэка" — снизилась на 1,43 доллара, до 151,9 доллара, "Лукойла" — выросла на 1,74%, до 78,5 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,31%, до 5,57 доллара, "Газпром нефти" — на 1,59%, до 25,55 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 0,07%, до 27,2 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 0,64%, до 12,5 доллара, НЛМК — подорожали на 0,8%, до 20,04 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 0,15%, до 0,99 доллара, Сбербанка — на 1,07%, до 11,82 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,73%, до 19,2 доллара.

GDR АФК "Система" снизились в стоимости на 0,41%, до 4,83 доллара, цена бумаг "Магнита" увеличилась на 2,19%, до 12,59 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 1,67%, до 2,44 доллара.